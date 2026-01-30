سفارة فلسطين تواصل فعالياتها الثقافية بالتزامن مع معرض الكتاب

نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أمسيتها الثقافية وذلك في أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بالزمالك على هامش فعالياتها الثقافية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

قدّم الأمسية المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين لدى مصر، ناجي الناجي، بحضور الناقد الكبير فخري صالح، والأديب الشاعر المتوكل طه، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين، حيث شهدت توقيع وقراءات للشعراء فاتنة الغرة وماهر المقوسي وهند جودة.

وأكد المستشار ناجي الناجي عن تقديره للمشاركة النوعية الفلسطينية الثقافية الأضخم في برنامج الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن هذه المشاركة الكمية النوعية وحضور الأدباء والكتاب الفلسطينيين للقاء القراء في مصر تعكس ثقل الحدث الثقافي الأبرز عالميا من أرض الكنانة مصر ويجسد دعمها ومساندتها الدائمين للقضية الفلسطينية.

وأعرب الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون (جاليري ضي)، عن سعادته بتنظيم فعاليات للمبدعين الفلسطينيين بصالون ضي الثقافي، مشيرا إلى أن الصالون بيت للعرب كافة، ونشاطه الحاضر في كل مناسبة دعما لفلسطين هو انعكاس لرؤية المؤسسة للقضية الفلسطينية كأولى القضايا التي يتمسك بدعمها ويؤكده دوما في كل مناسبة فنية وثقافية.

وقدّم الشاعر ماهر المقوسي قراءات من ديوانه الجديد "حافة ضوء"، ودفيما شاركت الشاعرة فاتنة الغرة بقراءات من ديوانها "دم نازح في الممر"، وقدّمت الشاعرة هند جودة فقرات شعرية من ديوانها "سقوط رداء الحرب"، في نصوص لامست وجدان الحضور، وشارك الفنان الفلسطيني بكر خضر بفقرات فنية بين التراث والأعمال الموسيقية الحداثية .