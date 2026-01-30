قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية
حنان شوقي : شوفت ليلة القدر وربنا دلني على الطريقة الصوفية
مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر اليوم بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة فلسطين تواصل فعالياتها الثقافية بالتزامن مع معرض الكتاب

جانب من الفعاليات الثقافية لسفارة فلسطين
جانب من الفعاليات الثقافية لسفارة فلسطين
الديب أبوعلي

نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أمسيتها الثقافية وذلك في أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بالزمالك على هامش فعالياتها الثقافية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

قدّم  الأمسية المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين لدى مصر، ناجي الناجي، بحضور الناقد الكبير فخري صالح، والأديب الشاعر المتوكل طه، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين، حيث شهدت توقيع وقراءات للشعراء فاتنة الغرة وماهر المقوسي وهند جودة.

وأكد المستشار ناجي الناجي عن تقديره للمشاركة النوعية الفلسطينية الثقافية الأضخم في برنامج الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن هذه المشاركة الكمية النوعية وحضور الأدباء والكتاب الفلسطينيين للقاء القراء في مصر تعكس ثقل الحدث الثقافي الأبرز عالميا من أرض الكنانة مصر  ويجسد دعمها ومساندتها الدائمين للقضية الفلسطينية.

وأعرب الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون (جاليري ضي)، عن سعادته بتنظيم فعاليات للمبدعين الفلسطينيين بصالون ضي الثقافي، مشيرا إلى أن الصالون بيت للعرب كافة، ونشاطه الحاضر في كل مناسبة دعما لفلسطين هو انعكاس لرؤية المؤسسة للقضية الفلسطينية كأولى القضايا التي يتمسك بدعمها ويؤكده دوما في كل مناسبة فنية وثقافية.

وقدّم الشاعر ماهر المقوسي قراءات من ديوانه الجديد "حافة ضوء"، ودفيما شاركت الشاعرة فاتنة الغرة بقراءات من ديوانها "دم نازح في الممر"، وقدّمت الشاعرة هند جودة فقرات شعرية من ديوانها "سقوط رداء الحرب"، في نصوص لامست وجدان الحضور، وشارك الفنان الفلسطيني بكر خضر بفقرات فنية بين التراث والأعمال الموسيقية الحداثية  .

سفارة دولة فلسطين فلسطين دولة فلسطين معرض القاهرة الدولي للكتاب المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي فخري صالح الشاعر المتوكل طه معرض الكتاب فعاليات معرض القاهرة للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

هادي رياض

صفقة المدافع الجديد فى الأهلى.. من هو هادي رياض؟

توصيل الحرارة

اكتشاف ثوري قد يغير مستقبل تبريد الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي| إيه الحكاية

ساعة يوم القيامة

ابتكره علماء الذرة.. ما هي ساعة يوم القيامة؟

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد