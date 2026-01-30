قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط

محمد غالي

يحرص عدد كبير من المواطنين على معرفة الطرق المتاحة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة لعام 2026، سواء عبر ماكينات السجل المدني الذكية المنتشرة في عدد من المحافظات، أو من خلال الهاتف المحمول باستخدام الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

تعد شهادة الميلاد من أهم الوثائق الرسمية التي لا غنى عنها في العديد من الإجراءات الحكومية والخاصة، مثل الالتحاق بالمدارس والجامعات، التقديم للوظائف، وإنهاء مختلف المعاملات اليومية، ما يجعل الحصول عليها بسهولة وسرعة أمرا ضروريا.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

تنتشر الماكينات الذكية في عدد من المواقع الحيوية لتسهيل الخدمة على المواطنين، ومن أبرزها:

مول سيتي ستارز بالقاهرة
مول مكسيم بالقاهرة
مطار القاهرة الدولي
مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة
مول العرب بمحافظة الجيزة
مول طنطا بمحافظة الغربية

استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا عبر الهاتف

وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة الميلاد أونلاين من خلال موقعها الرسمي (https://moi.gov.eg) ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار التحول الرقمي.

خطوات استخراج الشهادة عبر الإنترنت

1. إنشاء حساب جديد على موقع وزارة الداخلية أو تسجيل الدخول بحساب قائم.
2. الدخول إلى قسم "خدمات الإنترنت للمواطنين".
3. اختيار الوثيقة المطلوبة وهي شهادة الميلاد.
4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والعنوان بالتفصيل.
5. تحديد طريقة السداد، سواء إلكترونيا باستخدام بطاقات الدفع أو الدفع نقدا عند استلام الشهادة من مندوب التوصيل.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

استخراج الشهادة لأول مرة: 50 جنيها
استخراج الشهادة عبر ماكينات السجل المدني الذكية: 50 جنيها

الفئات المسموح لها باستخراج الشهادة

يتيح القانون استخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب، سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو الماكينات الذكية، وهم:
الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوجة، الأبناء، العم، الجد، والخال.
وتصدر الشهادة فور إدخال البيانات الصحيحة واستيفاء الشروط المطلوبة.

خدمة متكاملة توفر الوقت والجهد

تقدم وزارة الداخلية منظومة متطورة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال أكثر من قناة، سواء عبر الماكينات الذكية الموجودة في المولات والمطارات، أو من خلال الخدمات الإلكترونية باستخدام الهاتف المحمول.

وتسهم هذه المنظومة في تقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني، وتسريع الحصول على الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

تتيح الماكينات الذكية استخراج عدد من الوثائق الرسمية بشكل فوري دون تدخل بشري، مثل شهادات الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق، وذلك خلال دقائق قليلة.
وتعمل هذه الماكينات على مدار 24 ساعة يوميا في مواقع استراتيجية، مع تحصيل رسوم ثابتة قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدا داخل الماكينة.
كما تسمح الخدمة باستخراج الوثائق للمواطن نفسه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية باستخدام الرقم القومي فقط.

