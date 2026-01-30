قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليم مطروح تزف بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية وتعلن موعد إعلان نتيجة

مدير تعليم مطروح خلال الجولة
مدير تعليم مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

 اعلنت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات  والمراجعة والرصد الخاصة بأوراق إجابات امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية تسير على قدم وساق في إطارها الصحيح وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأضافت نادية فتحي أنه من المقرر اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيحة الشهادة الاعدادية مساء الثلاثاء المقبل بإذن الله .

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلي إرتفاع مؤشرات النجاح بجميع المواد الدراسية ومؤكدة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية كذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

 وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات كذلك رجال لجنة النظام والمراقبة بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة. 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشهادة الإعدادية

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

