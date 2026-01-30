تعليم مطروح تزف بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية وتعلن موعد إعلان نتيجة

اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والمراجعة والرصد الخاصة بأوراق إجابات امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية تسير على قدم وساق في إطارها الصحيح وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأضافت نادية فتحي أنه من المقرر اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيحة الشهادة الاعدادية مساء الثلاثاء المقبل بإذن الله .

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلي إرتفاع مؤشرات النجاح بجميع المواد الدراسية ومؤكدة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية كذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات كذلك رجال لجنة النظام والمراقبة بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.