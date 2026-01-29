استخراج شهادة الجيش أونلاين.. الرابط والخطوات

يبحث الشباب عن طريقة استخراج شهادة الجيش أون لاين حيث أصبحت هذه الخدمة متاحة إليكترونيا ويمكنك تقديم الطلب وادخال بياناتك والحصول على الشهادة بعد 3 أيام.





هل يمكن استخراج شهادة الجيش أونلاين؟

نعم يمكن تقديم طلب استخراج شهادة الجيش أونلاين ، وذلك من خلال بوابة إلكترونية تابعة لإدارة السجلات العسكرية، تتيح استخراج الشهادات بمختلف أنواعها (إنهاء خدمة - إعفاء مؤقت أو نهائي - بدل فاقد أو تالف) إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى منطقة التجنيد.

موقع استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد

لكل من يرغب في استخراج شهادة الجيش او استراح نية من شهادة الجيش إليكترونيا او استخراج بدل فاقد شهادة الجيش يمكنك الدخول على موقع التجنيد والتعبئة واختيار خدمة شهادة الجيش واتباع الخطوات عبر هذا الرابط

https://seglat.mod.gov.eg/servicesSearch.aspx

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة للمرة الأولى أو كبدل فاقد، فهي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والبطاقة الشخصية للأب، وكشف عائلي نموذج 1 جند، وبطاقة الخدمة العسكرية 6 جند، وبيان قيد عائلي.

خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

2- اختيار «هيئة التنظيم والإدارة»، ثم «إدارة التجنيد والتعبئة».

3- الضغط على «تسجيل البيانات» وإدخال المعلومات المطلوبة بدقة.

4- الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة الموقف لاحقًا.

5- الاستعلام عن الطلب من خلال اختيار «الاستعلام عن شهادة الإعفاء» باستخدام الرقم القومي أو الرقم الثلاثي.

6- تحديد مكان الاستلام المناسب، سواء في الإدارة أو عبر البريد.

ويتيح النظام إمكانية استخراج «شهادة إعفاء مصغرة» بحجم الكارنيه، كما يمكن طلب شهادة ورقية إضافية مقابل رسوم يتم تحديدها أثناء التقديم.

متى يتم استلام شهادة الجيش؟

ويتم إرسال الشهادة إلى محل الإقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفق النظام الإلكتروني الجديد الذي يربط بين مكاتب التجنيد ومراكز الخدمة.

وفي حال الرغبة في تجديد شهادة الجيش، يجب على المتقدم إحضار نموذج 53 تعبئة لمن هم في فترة الاحتياط، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية الأصلية، إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلب.

خطوات استخراج شهادة الجيش بدل فاقد

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختيار «الخدمات الإلكترونية»، ثم «خدمة التجنيد».

- النقر على «بدل فاقد/تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية».

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

- مراجعة البيانات والضغط على «تأكيد».

- تسديد الرسوم المحددة.

- انتظار الموافقة واستلام الشهادة على العنوان المسجَّل خلال 3 أيام.