قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة على أوكرانيا
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح
إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
الطقس اليوم.. نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج شهادة الجيش أونلاين.. الرابط والخطوات

استخراج شهادة الجيش
استخراج شهادة الجيش
رشا عوني

يبحث الشباب عن طريقة استخراج شهادة الجيش أون لاين حيث أصبحت هذه الخدمة متاحة إليكترونيا ويمكنك تقديم الطلب وادخال بياناتك والحصول على الشهادة بعد 3 أيام.
 


هل يمكن استخراج شهادة الجيش أونلاين؟ 

 

نعم يمكن تقديم طلب استخراج شهادة الجيش أونلاين ، وذلك  من خلال بوابة إلكترونية تابعة لإدارة السجلات العسكرية، تتيح استخراج الشهادات بمختلف أنواعها (إنهاء خدمة - إعفاء مؤقت أو نهائي - بدل فاقد أو تالف) إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى منطقة التجنيد.

موقع استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد 

لكل من يرغب في استخراج شهادة الجيش او استراح نية من شهادة الجيش إليكترونيا او استخراج بدل فاقد شهادة الجيش يمكنك الدخول على موقع التجنيد والتعبئة واختيار خدمة شهادة الجيش واتباع الخطوات عبر هذا الرابط 

https://seglat.mod.gov.eg/servicesSearch.aspx 

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش

 

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة للمرة الأولى أو كبدل فاقد، فهي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والبطاقة الشخصية للأب، وكشف عائلي نموذج 1 جند، وبطاقة الخدمة العسكرية 6 جند، وبيان قيد عائلي.

خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا 

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

2- اختيار «هيئة التنظيم والإدارة»، ثم «إدارة التجنيد والتعبئة».

3- الضغط على «تسجيل البيانات» وإدخال المعلومات المطلوبة بدقة.

4- الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة الموقف لاحقًا.

5- الاستعلام عن الطلب من خلال اختيار «الاستعلام عن شهادة الإعفاء» باستخدام الرقم القومي أو الرقم الثلاثي.

6- تحديد مكان الاستلام المناسب، سواء في الإدارة أو عبر البريد.

ويتيح النظام إمكانية استخراج «شهادة إعفاء مصغرة» بحجم الكارنيه، كما يمكن طلب شهادة ورقية إضافية مقابل رسوم يتم تحديدها أثناء التقديم.

متى يتم استلام شهادة الجيش؟ 

ويتم إرسال الشهادة إلى محل الإقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفق النظام الإلكتروني الجديد الذي يربط بين مكاتب التجنيد ومراكز الخدمة.

وفي حال الرغبة في تجديد شهادة الجيش، يجب على المتقدم إحضار نموذج 53 تعبئة لمن هم في فترة الاحتياط، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية الأصلية، إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلب.

خطوات استخراج شهادة الجيش بدل فاقد 

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختيار «الخدمات الإلكترونية»، ثم «خدمة التجنيد».

- النقر على «بدل فاقد/تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية».

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

- مراجعة البيانات والضغط على «تأكيد».

- تسديد الرسوم المحددة.

- انتظار الموافقة واستلام الشهادة على العنوان المسجَّل خلال 3 أيام.

استخراج شهادة الجيش موقع استخراج شهادة الجيش استخراج شهادة الإعفاء استخراج شهادة الجيش اونلاين استخراج شهادة الجيش 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

ترشيحاتنا

ندوة

علماء الأزهر والأوقاف: من أبهى مظاهر الإعجاز القرآني اجتماع الفخامة والعذوبة في نظمه

شيخ الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

ندوات جناح الأزهر

إسهامات علماء المسلمين.. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد