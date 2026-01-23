قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة الطلاب والموظفين، عن كيفية استخراج الكارت الذكي لمترو الانفاق، والذي  يوفر وقت وجهد، وسهولة في التنقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

إنفوجراف طريقة استخراج كارت المترو الذكي

1. التوجه إلي أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحه بمحطات المترو المختلفه.
2. شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة و ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبه ( مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة ...... الخ ) مع وضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 علي الإستمارة.
3. ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة... إلخ )
4. تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).
5. إشتراكات الجمهور يتم إستخراجها بدون ختم.
6. إستخراج الإشتراك للطلبة :
• يتم شراء إستمارة طلبه ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .
• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الأستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.
• يرفق باللإستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب .
• يرفق باللإستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة .
• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.
• يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط .
7. يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.
 

