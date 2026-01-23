إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي

يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة الطلاب والموظفين، عن كيفية استخراج الكارت الذكي لمترو الانفاق، والذي يوفر وقت وجهد، وسهولة في التنقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

انفو جراف طريقة استخراج كارت المترو الذكي



1. التوجه إلي أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحه بمحطات المترو المختلفه.

2. شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة و ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبه ( مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة ...... الخ ) مع وضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 علي الإستمارة.

3. ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة... إلخ )

4. تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

5. إشتراكات الجمهور يتم إستخراجها بدون ختم.

6. إستخراج الإشتراك للطلبة :

• يتم شراء إستمارة طلبه ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .

• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الأستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

• يرفق باللإستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب .

• يرفق باللإستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة .

• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.

• يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط .

7. يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

