رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح

تترقب الأسر والعائلات داخل محافظة مطروح موعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيجة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية عقب خروجها من أبواب الكنترول للإعلان عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم بمطروح عبر الاستعلام برقم الجلوس .

تصحيح الاجابات

كانت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعلنت انطلاق أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأحد الماضى وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل .

الالتزام بالضوابط الوزاري

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

موعد إعلان النتائج

وأكدت نادية فتحي، أنه من المنتظر اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيحة الشهادة الاعدادية يوم الثلاثاء القادم بإذن الله مشيرة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية كذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

لمعرفة النتيجة عبر هذة الرابط

https://www.facebook.com/share/17jqXSd3LU/