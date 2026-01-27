منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"

رحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

بتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد" ، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف في سوريا بحماية المدنيين ونرحب بإنشاء ممرات إنسانية.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك : ندعو جميع الأطراف في سوريا للالتزام التام بوقف إطلاق النار والانضمام لمساعي السلام وخفض التصعيد ونؤكد دعمنا لانتقال سياسي شامل في سوريا يحمي حقوق جميع مواطنيها.

كما حثت الدول الأربع جميع الأطراف في سوريا على تأييد وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بأسرع وقت لدمج شمال شرق سوريا في دولة موحدة ، مشيرة إلى أن استقرار شمال شرقي سوريا بالوسائل السلمية أولوية لمنع عودة الإرهاب ولتحقيق الأمن الإقليمي.

كما شددت على دعمها لانتقال سياسي شامل في سوريا يحمي حقوق جميع السوريين واستقرار شمال شرق سوريا يمثل أولوية قصوى لمنع عودة الإرهاب.

