عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان

كشف الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن فضل شهر شعبان ومكانته الخاصة في الإسلام، مؤكدًا أنه يمثل مرحلة تمهيدية مهمة لتهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان بأقصى طاقة إيمانية.

وأوضح فرماوي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي ﷺ كان يكثر من الصيام والعبادة في شهر شعبان أكثر من غيره من الشهور، لافتًا إلى أن هذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس رغم عظيم فضله.

واستشهد بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، حين سأل النبي ﷺ عن سبب كثرة صيامه في شعبان، فقال:"ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

وأشار إلى أن رفع الأعمال إلى الله يتم على ثلاثة أنواع: رفع يومي كل ليلة، رفع أسبوعي يومي الاثنين والخميس، رفع سنوي في شهر شعبان، والذي يُعد ختامًا لعام إيماني وبداية لعام جديد.

ونقل فرماوي عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وصفه لحال المسلمين في شعبان، حيث كانوا يخرجون الزكاة، ويسدد التجار الحقوق، ويهتمون بشؤون المساجين، ويكثرون من قراءة القرآن، حتى أُطلق عليه لقب شهر القراء.