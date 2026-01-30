قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
أعلى سعر دولار اليوم 30-1-2026
مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان .. تعرف على أقوال العلماء

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان
حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان
إيمان طلعت

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان، اختلف الفقهاء حول حكم صيام يوم الجمعة فمنهم من ذهب الى جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام من غير كراهة ، ومنهم من قال بكراهة افراد يوم الجمعة بالصيام مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ) ، حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان واستند الفقهاء في سبب الكراهة ، ليتقوّى المسلمَ بفطره على الوظائف المطلوبةِ منه في يوم الجمعة ، وأيضا لئلّا يبالغ المسلمَ في تعظيمِ يومِ الجمعةِ كما بالغت اليهودُ في تعظيم يوم السبت.

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان

ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، في شهر شعبان ؟".

وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.

وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.

حكم صيام يوم الجمعة تطوعا

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحًا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدًا للمسلمين، مؤكدًا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصًا إذا كان صيام قضاء فوائت.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة قضاء ما عليها من صيام يوم السبت منفردًا.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء الصيام يوم السبت منفردًا؛ لأنه يوم إجازتي؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يباح قضاء فوائت الصيام يوم السبت منفردًادون يوم قبله أو بعده.

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان شهر شعبان يوم الجمعة حكم صيام يوم الجمعة تطوعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

إمام عاشور

تحقيق وعقوبات.. تطور جديد حول تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يلوح بالقوة تجاه إيران ويؤكد استمرار الحوار

ترامب

تقارير أمريكية: تفاهمات بين الديمقراطيين وترامب من شأنها منع إغلاق الحكومة

ترامب

ترامب يعلن اليوم عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد