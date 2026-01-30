إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة

يُطلق النجم حمادة هلال خلال الأيام المُقبلة بالتعاون مع شبكة قنوات "MBC مصر"، أغنية "والله بعودة" إحتفاءً بشهر رمضان المُبارك، وتُعد "والله بعودة"، أحدث أغنية يتم تقديمها للإحتفال بالشهر الكريم، بعد سنوات من غياب الأغاني الرمضانية الجديدة.



ومن جانبه أشار النجم حمادة هلال إلي أنه سعيد جداً بهذه الأغنية التي تُمثل حالة روحانية جميلة تتوائم مع محبتنا وتقديرنا للشهر الكريم الذي ننتظره كل عام بكل شوق ومحبة، وأكد أنه منذ سنوات يُفكر في تقديم أغنية تُناسب طبيعة الأيام المُباركة حتي إستقر على هذا العمل، وتمني حمادة هلال أن تُلاقي الأغنية الجديدة رضا وقبول المُشاهدين في مصر والعالم العربي.



وأكد أنه يعكف حاليا مع فريق العمل على وضع اللمسات الأخيرة لأغنية والله بعودة"، لإطلاقها خلال أيام قليلة، وهي من كلمات والحان هيثم نبيل، وتوزيع احمد امين، وجيتارات محمد مغربي، وناي محمد عاطف، وكمانجه احمد قدري، وميكس وماستر محمد جوده.



حمادة هلال يقدم بطولة الموسم السادس من مُسلسل "المداح" تح إسم "المداح - أسطورة النهاية"، وهو أحد أكثر الأعمال الدرامية تحقيقاً للنجاح الجماهيري خلال السنوات الماضية، ومن الأعمال التي إرتبط بها المُشاهد المصري والعربي.



مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

