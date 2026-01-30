قوات الإحتلال ترش مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية السورية

أفادت مصادر إعلامية سورية بأن طيران تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي قام برش مواد مجهولة فوق الأراضي الزراعية بعدة قرى وبلدات في ريف القنيطرة الأوسط والشمالي.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت قناة "الإخبارية السورية، أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزا.

وجاء ذلك بالتوازي مع توغل قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات بين قرية الرزانية وصيدا الحانوت ونصبت حاجزا آخر.

فيما ذكرت القناة السورية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية عمدت، أمس، إلى رشّ مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي".