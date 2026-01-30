قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قوات الإحتلال ترش مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية السورية

محمود نوفل

أفادت مصادر إعلامية سورية بأن طيران تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي قام برش مواد مجهولة فوق الأراضي الزراعية بعدة قرى وبلدات في ريف القنيطرة الأوسط والشمالي.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت قناة  "الإخبارية السورية، أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزا.

وجاء ذلك بالتوازي مع توغل قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات بين قرية الرزانية وصيدا الحانوت ونصبت حاجزا آخر.

فيما ذكرت القناة السورية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية عمدت، أمس، إلى رشّ مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي".

