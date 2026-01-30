الاتحاد الأوروبي يشيد بدور العاهل المغربي في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

أشاد الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي يضطلع به العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم جهود السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً دعمه لعمل لجنة القدس التي يرأسها جلالته، باعتبارها آلية أساسية للدفاع عن السلام والمساهمة في إيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، قائم على حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في بروكسل عقب انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أبرز الاتحاد الأوروبي المكانة المعتبرة التي يحظى بها الملك محمد السادس كفاعل موثوق ومدافع ثابت عن السلم والاستقرار الإقليميين.

كما نوّه البيان بـالدور البنّاء والمتبصّر للمغرب في إطار مبادرات التعاون الإقليمي، مشيراً إلى أن مباحثات الجانبين ركزت على التطورات الكبرى في الجوار المشترك، لا سيما المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية.

وتهدف هذه المبادرة الجيو-استراتيجية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2022، وتضم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، إلى هيكلة الفضاء الإفريقي الأطلسي كمنطقة للحوار والتعاون، بما يعزز الاستقرار والتنمية المشتركة، ويدعم تحقيق تكامل اقتصادي أفضل على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أن الحوار السياسي الذي جرى خلال هذه الدورة من مجلس الشراكة جسّد وجاهة الرؤية الاستراتيجية للعاهل المغربي، ورسّخ مكانة المغرب كفاعل محوري في قضايا السلم والاستقرار والتنمية المشتركة داخل محيطه الإقليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشراكة المغربي- الأوروبي ترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بمشاركة المفوضة الأوروبية المكلفة بالمتوسط دوبرافكا سويكا، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، لا سيما من إسبانيا، والأراضي المنخفضة، وسلوفاكيا، وإستونيا، وجمهورية التشيك، ومالطا، فضلاً عن ممثلين سامين عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.