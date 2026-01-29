دعت الأمم المتحدة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا وحماية المدنيين وحقوق الأكراد بعد العمليات العسكرية في شمال شرق البلاد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الأمم المتحدة:" نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين".

وفي وقت سابق، أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بيانا رباعيا مشتركا حول تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمدة 15 يوما.

ورحب البيان الرباعي، بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وإنشاء ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى مناطق شمال شرقي سوريا.