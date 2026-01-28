أول تعليق من عصام عبد الفتاح بعد تعيينه مديرا لتطوير حكام سوريا.. خاص

كشف عصام عبدالفتاح الخبير التحكيم كواليس توليه مهام منصبه فى لجنة الحكام بالاتحاد السوري لكرة القدم.

قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” من سوريا: أنا حاليا فى سوريا أتولي مهام إدارة التطوير فى لجنة الحكام السورية.

وأضاف أن الإستقبال من الاتحاد السوري كان رائعا وأعمل على تطوير مستوي التحكيم فى لجنة الحكام بسوريا وهذا من صميم عملي.

وأشار إلى أنه سيتولى منصب إدارة لجنة التطوير في لجنة حكام سوريا لعدة أشهر وسوف يتم فيها تدريب العناصر التحكيمية عبر معسكرات تدريبية لتطوير المستوي التحكيمي في الدولة الشقيقة.