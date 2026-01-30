زيلينسكي: لقائي مع بوتين في موسكو مستحيل

قال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بشأن وقف الهجوم على منشآت الطاقة، إنها مبادرة أمريكية من ترامب ونعتقد أنها فرصة وليست اتفاقا.



وأضاف أنه إذا أوقفت روسيا ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا فإننا لن نستهدف منشآت الطاقة الروسية، وواشنطن اقترحت في محادثات أبو ظبي امتناع موسكو وكييف عن استخدام القدرات بعيدة المدى.



ولفت إلى أن واشنطن اقترحت في محادثات أبو ظبي امتناع موسكو وكييف عن استخدام القدرات بعيدة المدى، ولقائي مع بوتين في موسكو مستحيل.



وتابع أنه لا اتفاق رسميا لوقف إطلاق النار بشأن منشآت الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، مرحبا بانعقاد قمة قادة ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا.



