تصدى لهجوم 6 مسيرات.. الجيش السوداني يدمر مركبات قتالية للدعم السريع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش السوداني يتصدى لهجوم بـ6 مسيرات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في السودان.



وجاء أن الجيش السوداني دمر مركبات قتالية للدعم السريع في حجر دليب غربي مدينة كادوقلي.



ودعا جيرار مولر المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الى تضامن عربي ودولي لمساعدة السودان وسوريا وغزة على مواجهة الازمة الانسانية في الدول الثلاث واستمرار كارثة النزوح وندرة الغذاء والدواء .

وقال مولر في افتتاح الحوار العالمي لمنظمة يونيدو انه سيقوم بجولة عربية الاسبوع المقبل لحث الحكومات العربية على دعم النازحين خاصة من السودان التى تعاني من كارثة انسانية طاحنة و لم تأخذ اهتمامها الكاف من المجتمع الدولي .

واشار مولر الى استمرار جهود يونيدو المكثفة لدعم التنمية وخاصة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في فرص العمل وفي الاجور .

شارك في الحوار العالمي نخبة من البعثات الدبلوماسية في فيينا وخبراء التنمية والموظفين الدوليين .