ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
مسيرة لقوات الدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان

السودان
السودان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسيرة لقوات الدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.


دعا جيرار مولر المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الى تضامن عربي ودولي لمساعدة السودان وسوريا وغزة على مواجهة الازمة الانسانية في الدول الثلاث واستمرار كارثة النزوح وندرة الغذاء والدواء .

وقال مولر في افتتاح الحوار العالمي لمنظمة يونيدو انه سيقوم بجولة عربية الاسبوع المقبل لحث الحكومات العربية على دعم النازحين خاصة من السودان التى تعاني من كارثة انسانية طاحنة و لم تأخذ اهتمامها الكاف من المجتمع الدولي .

واشار مولر الى استمرار جهود يونيدو المكثفة لدعم التنمية وخاصة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في فرص العمل وفي الاجور .

شارك في الحوار العالمي نخبة من البعثات الدبلوماسية في فيينا وخبراء التنمية والموظفين الدوليين .

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

