نقابة النقل بالسودان: مصر الملاذ الآمن لعمالنا.. وقواتنا حررت 70% من المناطق

أشاد يوسف جامع، رئيس نقابة النقل بدولة السودان، بالدور التاريخي والريادي لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب السوداني خلال أزمته الراهنة، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت الملاذ الأول والآمن لعمال وشعب السودان في ظل الحرب المفروضة عليهم.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى نقابات النقل لدول حوض النيل المنعقد بالقاهرة، برئاسة أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري بمصر، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور السفير عمر صفوت مساعد السكرتير العام للشؤون الخارجية.

وأعرب رئيس نقابة النقل السودانية عن بالغ شكره وتقديره للدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، على استضافة المنتدى في هذا التوقيت الدقيق، قائلًا: «مصر هي الوطن، ولم تفتح أبوابها فقط، بل فتحت أحياءها ومدارسها وجامعاتها لاستقبال السودانيين، لتؤكد أنها خط الدفاع الأول عن شعبنا وعمالنا في محنتهم».

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، أعلن يوسف جامع نجاح القوات المسلحة السودانية في استعادة وتحرير أكثر من 70% من المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين، مؤكدًا أن الشعب السوداني يقف صفًا واحدًا خلف جيشه في مواجهة التدخلات الخارجية التي دعمت الحرب وسعت إلى زعزعة استقرار البلاد.

وشدد على أهمية نهر النيل باعتباره شريان حياة يربط بين الشعوب والثقافات، داعيًا إلى توسيع آفاق التعاون في مجال النقل البري ليشمل مختلف دول القارة الأفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح العمال.

وأكد رئيس نقابة النقل بالسودان وحدة المصير بين دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا والسودان ومصر وإريتريا والصومال، مشيرًا إلى أن ما يجمع هذه الشعوب يتجاوز الحدود الجغرافية، باعتباره «نبعًا واحدًا وشريان حياة مشترك».