مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصدرا حكوميا سوريا، قال إن الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون.



وجاء أيضًا أن الاتفاق مع قسد يستهدف تحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة، وأن الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد " عن اتفاقها مع الحكومة السورية على دمج قواتها بالجيش على مراحل.

وأشارت ‌‏قوات قسد في بيان لها إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في اتفاق شامل مع الحكومة السورية.

وذكرت ‌‏قسد قائلة: الاتفاق مع الحكومة يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت الموظفين المدنيين.

وقالت قسد: الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.