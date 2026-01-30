الميركاتو يشتعل قبل الإغلاق.. صفقات حاسمة وتحركات مفاجئة في أوروبا

مع اقتراب صافرة النهاية لسوق الانتقالات الشتوية تشتعل كواليس الأندية الأوروبية بحراك محموم وقرارات مصيرية حيث تتسابق إدارات الفرق لتعويض الإخفاقات وترميم الصفوف وحسم صفقات قد تعيد رسم خريطة المنافسة في النصف الثاني من الموسم في ميركاتو لا يعترف بالهدوء وتحسم فيه التفاصيل في اللحظات الأخيرة.

أوناي إيمري على رادار ريال مدريد

برز اسم الإسباني أوناي إيمري ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد بداية من الموسم المقبل في ظل حالة الترقب التي تحيط بمستقبل الجهاز الفني للفريق الملكي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إيمري يعد من أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد إلى جانب الألماني يورجن كلوب وهو ما أثار اهتمام الجماهير خاصة في ظل السجل الأوروبي المميز للمدرب الإسباني وقدرته على تحقيق النجاحات القارية.

ورغم هذه الأنباء، فإن إيمري كان قد جدد عقده مؤخرًا مع أستون فيلا لمدة خمس سنوات، بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في مايو 2024 حيث يطمح لمواصلة مشروعه الطموح مع النادي الإنجليزي والمنافسة بقوة على الساحة الأوروبية، مع السعي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

تيمو فيرنر ينتقل إلى الدوري الأمريكي

على صعيد الانتقالات أعلن نادي سان خوسيه إيرثكويكس الأمريكي تعاقده رسميًا مع الألماني تيمو فيرنر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي لايبزيج، على أن يمتد عقده حتى صيف 2028.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن فيرنر أصبح الصفقة الأكبر في تاريخ سان خوسيه، معبرًا عن سعادته بضم لاعب بحجم وخبرة النجم الألماني.

وقال بروس أرينا، المدير الرياضي والمدرب الرئيسي للفريق:"نحن متحمسون للغاية لضم تيمو فيرنر، سيكون إضافة قوية داخل الملعب وخارجه، بخبرته الواسعة وقدراته القيادية".

وخاض فيرنر خلال مسيرته 449 مباراة، سجل خلالها 153 هدفًا وصنع 86 آخرين بقميص شتوتجارت، وتشيلسي وتوتنهام ولايبزيج وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، والدوري الأوروبي مع توتنهام عام 2025.

ومن المقرر أن يبدأ سان خوسيه موسمه الجديد في الدوري الأمريكي يوم 22 فبراير المقبل بمواجهة سبورتنج كانساس سيتي.

بورتو يترقب موقف مالاسيا

في إنجلترا، لا يزال نادي بورتو البرتغالي يبدي اهتمامًا بضم الهولندي تايريل مالاسيا، ظهير مانشستر يونايتد، في انتظار حسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة Voetbal International يدرس بورتو الصفقة بعناية محللًا المكاسب والمخاطر، دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن النادي قد يتبع نهجًا صبورًا، عبر الانتظار حتى الصيف المقبل من أجل التعاقد مع اللاعب مجانًا، في حال عدم تجديد عقده الذي يمتد حتى 2026.

وانضم مالاسيا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من فينورد عام 2022 مقابل 15 مليون يورو لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي حيث خاض 48 مباراة فقط، وشارك هذا الموسم في ثلاث مواجهات سجل خلالها هدفًا واحدًا.

كريستال بالاس يعزز هجومه بصفقة قوية

توصل نادي كريستال بالاس إلى اتفاق نهائي مع وولفرهامبتون للتعاقد مع المهاجم النرويجي يورجن ستراند-لارسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الهلال يحسم صفقة موهبة شابة

وعلى مستوى الانتقالات العربية، نجح نادي الهلال السعودي في حسم صفقة الموهبة الشابة رين محمد قادر ميتي مقابل 30 مليون يورو ضمن استراتيجية النادي للاستثمار في العناصر الواعدة وبناء فريق قوي للمستقبل.

ماتيتا يقترب من نوتنجهام فورست

وفي السياق ذاته، بات الفرنسي جان-فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس قريبًا من الانتقال إلى صفوف نوتنجهام فورست، مع تقدم المفاوضات بين الأطراف المعنية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.