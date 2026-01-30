بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية

أفادت قناة سي إن إن بوقوع انفجار في مصفاة نفط بولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا.

وقالت سي إن إن: أسباب الانفجار بمصفاة النفط بولاية قوجا إيلي بتركيا مجهولة.

وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026 لصالح شركة "شل" العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة "METHANE BECKI ANNE" والمتجهة إلى أحد موانئ تركيا.

​ويأتي تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في إطار التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب، وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، مع تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية؛ دعماً لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.