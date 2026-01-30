قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
أخبار العالم

بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية

حريق في مصفاة نفط
حريق في مصفاة نفط
محمود نوفل

أفادت قناة سي إن إن بوقوع انفجار في مصفاة نفط بولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا.

وقالت سي إن إن: أسباب الانفجار بمصفاة النفط بولاية قوجا إيلي بتركيا مجهولة.

وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026 لصالح شركة "شل" العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة "METHANE BECKI ANNE" والمتجهة إلى أحد موانئ تركيا.

​ويأتي تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في إطار التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب، وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، مع تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية؛ دعماً لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

تركيا حريق في مصفاة نفط مصفاة نفط تركية وزارة البترول المصرية الغاز الطبيعي

