ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟

نفى مطرب الراب ويجز ما تردد خلال الساعات الماضية عن اعتزاله الغناء، بعد حذف منشوراته وكل صوره عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر ويجز صورة له عبر حسابه الرسمي، وعلق عليها ساخرا: “مفيش الكلام ده.. أنا بس مركز في التوكتوك بتاعي الفترة دي”.

ويجز

وفاجأ مطرب الراب ويجز جمهوره ومتابعيه بحذف كل الصور والمنشورات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وأثار ويجز الجدل حول سبب حذف جميع منشوراته، إضافة إلى حذف الصورة الشخصية لحسابه عبر “إنستجرام”.

وكان الفنان ويجز أعلن عن زواجه بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر ويجز ببصمة عقد القران دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق على الصورة كاتبا: “الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

وكشف الفنان ويجز عن تأجيل حفله مع الفنان الكبير محمد منير، والمقرر إقامته في دبي، بسبب تعرض الأخير لنزلة شعبية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الستوري عبر موقع “إنستجرام”، قائلًا: “نتمنى الشفاء العاجل للكينج محمد منير، التذاكر صالحة للاستخدام في الموعد الجديد للحفل مع إتاحة خيار الاسترجاع”.