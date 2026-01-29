حبيب جدو .. أحمد الفيشاوي يحتفل بسبوع نجل سمية الألفي

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بسبوع نجل الفنانة سمية الألفي، ابنة خاله، حيث نشر عبر حسابه على موقع إنستجرام مجموعة صور ظهر خلالها وهو يحمل الطفل، وعلّق عليها قائلًا: «النهاردة سبوع آدم ديكو الألفي، اللي هو البيبي شاور.. حمد الله على السلامة يا حبيب جدو»

وفي سياق آخر، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على الترويج لأحدث أعماله السينمائية فيلم «سفاح التجمع»، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام البوستر الدعائي للفيلم، وعلّق عليه قائلًا: «قريبًا سفاح التجمع».

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي نفسي، حيث يتناول فكرة التشريح النفسي لشخصية سفاح النساء، من خلال معالجة درامية مختلفة، تسلط الضوء على الدوافع النفسية وراء الجرائم التي تستهدف النساء.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد الفيشاوي، كل من انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب، في أولى تجاربه الإخراجية.