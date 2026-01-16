حب حياتى.. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته

كشف مطرب الراب ويجز عن الصورة الأولى لزوجته وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.



شارك ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان ويجز برفقة زوجته، تردد أنها أثناء قضاء شهر العسل.

وكان الفنان ويجز أعلن عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ويجز ببصمة عقد القران دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق على الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وكشف الفنان ويجز عن تأجيل حفله مع الفنان الكبير محمد منير، والمقرر إقامته في دبي، بسبب تعرض الأخير لنزلة شعبية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الاستوري عبر موقع انستجرام، قائلًا: نتمنى الشفاء العاجل للكينج محمد منير، التذاكر صالحة للاستخدام في الموعد الجديد للحفل مع إتاحة خيار الاسترجاع.