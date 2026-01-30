ألفت إمام: أجسد شخصية سيدة بسيطة في مسلسل قسمة العدل

كشفت الفنانة ألفت إمام، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «قسمة العدل»، حيث تجسد دور عمة مريم التي تقدم شخصيتها الفنانة إيمان العاصي، كما أنها شقيقة رشدي الشامي ضمن أحداث العمل.

وأضافت ألفت إمام، لـ«صدى البلد» أنها تجسد شخصية سيدة بسيطة وتخاف علي مريم وأسرتها.

وتدور قصة مسلسل «قسمة العدل» في إطار اجتماعي مشوق، إذ تجسد إيمان العاصي شخصية مريم المتزوجة من الفنان محمد جمعة، بينما يقدم رشدي الشامي دور والدها. ولدى مريم ثلاثة أشقاء من الرجال؛ الأكبر خالد كمال المتزوج من دنيا ماهر، والأوسط عابد عناني زوج إيناس كامل، والأصغر خالد أنور. ومع تصاعد الأحداث، تتكشف صراعات عائلية محتدمة تؤثر على جميع أفراد الأسرة.



ويطرح المسلسل واحدة من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل في المجتمع المصري، وهي قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، من خلال تساؤل محوري: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب متساوٍ مع أشقائها الذكور من تركة والدها؟، مسلطًا الضوء على انعكاسات هذا التغيير على حياة الأسر، وما قد يثيره من خلافات وصراعات داخل العائلة.

مسلسل «قسمة العدل» تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد. ويشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، علاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين.