إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
أخبار البلد

استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشدد على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ، خاصة مع الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء الأربعاء الماضي؛ لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026؛ بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، تجري متابعة الاستعدادات الخاصة بهذا الشهر الفضيل، مُضيفاً أن الأسواق تشهد حالياً استقراراً ملحوظاً ووفرة في مختلف السلع، مشدداً على ضرورة تقديم عروضٍ ترويجية متنوعة؛ بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة؛ بما يضمن استدامة استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

ووجّه رئيس الوزراء باستمرار المتابعة الميدانية للمنافذ والمعارض كافة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية؛ لضمان نجاح منظومة توفير السلع وانتظام عملها بكفاءة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا مفصلًا تضمن محاور الخطة الشاملة للوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم 1447هـ / 2026م؛ والتي تستهدف تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية، وأسعار مخفضة.

معارض «أهلاً رمضان» ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25%

وأكد وزير التموين أن معارض «أهلاً رمضان» ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، مشيرًا إلى التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بيسر وسهولة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل معارض «أهلاً رمضان»، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الغذائية الأخرى؛ مع استمرار صرف السلع التموينية الشهرية للمواطنين عبر البطاقات التموينية بانتظام ودون أي تأثر.

كما أشار الوزير إلى توفير كميات كبيرة من «ياميش رمضان»، تشمل قمر الدين والبلح والزبيب، فضلاً عن كميات إضافية من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة؛ بما يلبي احتياجات الأسر المصرية طوال شهر رمضان المعظم.

شهر رمضان السيسي المتابعة اليومية والمستمرة توافر السلع الغذائية خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
التدخين السلبي
أعراض تلف الكلى
نغم صالح
