ورشة عمل عن إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة.. تفاصيل التقديم

بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار إيمانها بالدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية في دعم الابتكار، وبناء القدرات، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لتحقيق الأهداف الملحّة للدولة في حماية البيئة، ودعم التنفيذ الناجح لرؤية مصر، وتعزيز استراتيجية مصر للعلوم والابتكار 2030، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتجارب الوطنية في إدارة مخاطر الملوثات البيئية؛ وفي إطار مشروع إنشاء المعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن مبادرة إنشاء وتطوير معامل وطنية مصرية متخصصة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وتوطينها داخل أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضحت أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلوم البيئية وصون الطبيعة – إحدى التشكيلات العلمية للأكاديمية – والمعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة التابع لهيئة الطاقة الذرية؛

تعلن الأكاديمية عن تنظيم ورشة عمل بعنوان:

«إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة: نحو حلول مبتكرة ومستدامة»، وذلك يومي: 1–2 فبراير 2026

المكان: هيئة الطاقة الذرية

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية، وبناء شراكات مستدامة بين الباحثين والمتخصصين والعاملين في مجالات البحث الأكاديمي والتطبيقي، ودعم جهود الدولة في إدارة المخاطر البيئية باستخدام التقنيات الحديثة.

* الحضور مجاني

*  التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/V1t7R7SCTci9V9Em9

(أو من خلال الـ QR Code المرفق)

 للاستفسار والتواصل: 01006890640

البريد الإلكتروني: [email protected]

وصفات طبيعية للبشرة
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
التدخين السلبي
أعراض تلف الكلى
