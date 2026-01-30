ورشة عمل عن إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة.. تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار إيمانها بالدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية في دعم الابتكار، وبناء القدرات، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لتحقيق الأهداف الملحّة للدولة في حماية البيئة، ودعم التنفيذ الناجح لرؤية مصر، وتعزيز استراتيجية مصر للعلوم والابتكار 2030، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتجارب الوطنية في إدارة مخاطر الملوثات البيئية؛ وفي إطار مشروع إنشاء المعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن مبادرة إنشاء وتطوير معامل وطنية مصرية متخصصة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وتوطينها داخل أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضحت أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلوم البيئية وصون الطبيعة – إحدى التشكيلات العلمية للأكاديمية – والمعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة التابع لهيئة الطاقة الذرية؛

تعلن الأكاديمية عن تنظيم ورشة عمل بعنوان:

«إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة: نحو حلول مبتكرة ومستدامة»، وذلك يومي: 1–2 فبراير 2026

المكان: هيئة الطاقة الذرية

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية، وبناء شراكات مستدامة بين الباحثين والمتخصصين والعاملين في مجالات البحث الأكاديمي والتطبيقي، ودعم جهود الدولة في إدارة المخاطر البيئية باستخدام التقنيات الحديثة.

* الحضور مجاني

* التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/V1t7R7SCTci9V9Em9

(أو من خلال الـ QR Code المرفق)

للاستفسار والتواصل: 01006890640

البريد الإلكتروني: [email protected]