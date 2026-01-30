الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه

أكد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبيـنسكي أن ألمانيا تخلت عن شراء الفحم والنفط والغاز من روسيا وعرقلت جميع أشكال التعاون الثنائي معها وذلك لمصالح سياسية.

وقال في تصريحات له: برلين تتجاهل الاعتبارات الاقتصادية على الرغم من التأثير العكسي للعقوبات المفروضة على روسيا.

وزاد: رفض التعاون في مجال الطاقة مع روسيا أدى إلى تأثير أكثر سلبية على الاقتصاد الألماني.

وتابع: برلين بإجراءاتها لتجميد الأصول السيادية وتأميم الشركات الروسية أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه.

وشدد نائب وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ خطوات رد محددة على خلفية فرض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا قيودًا تنظيمية على عمل السفارات الروسية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبيـنسكي: "على خلفية هذه الإجراءات العدائية، قمنا في 30 ديسمبر 2025 باتخاذ خطوة دبلوماسية، حيث تم استدعاء القائمين بالأعمال في سفارات: لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، إلى وزارة الخارجية الروسية. وقد أُبلغ رؤساء البعثات بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ خطوات رد ملموسة".

وكانت الخارجية الروسية أكدت في أواخر ديسمبر أن المطالب غير القانونية الصادرة عن ريغا وفيلنيوس وتالين ستعرقل بشكل كبير عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.