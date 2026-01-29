ألمانيا تنضم إلى فرنسا وإيطاليا في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانضمام ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا في دعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، في خطوة تعكس تشددًا أوروبيًا متزايدًا تجاه أنشطة طهران الإقليمية.

تنسيق بين العواصم الكبرى

ويأتي الموقف الألماني في إطار تنسيق أوروبي متنامٍ بين برلين وباريس وروما، وسط دعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الحرس الثوري، على خلفية اتهامات تتعلق بزعزعة الاستقرار ودعم جماعات مسلحة.

انعكاسات محتملة على العلاقات مع طهران

ومن المتوقع أن يترتب على هذا التوجه الأوروبي تداعيات سياسية ودبلوماسية على العلاقات مع إيران، خاصة في ظل التحذيرات من أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قد يحد من قنوات التواصل ويزيد من حدة التوتر.