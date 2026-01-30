وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع

وصلت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد إلى مقر الإقتراع بمقر الحزب، لمباشرة مهامها والإشراف الكامل على سير العملية الإنتخابية، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للتصويت.



وتضم اللجنة العامة من النيابة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات كلًا من المستشار منتصر عبدالعال رئيس اللجنة العامة، والمستشار عماد عبدالخالق عضو اللجنة العامة، والمستشار آمين عثمان عضو اللجنة العامة، إلى جانب أعضاء اللجنة التنسيقية، وهم المستشار محمد عبد الهادي، والمستشار جعفر عبدالرحمن، والمستشار تامر صلاح، والمستشار أشرف سعد.



وبدأت اللجنة القضائية فور وصولها في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فتح باب الاقتراع، والتي شملت مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية، والتأكد من جاهزية مقار اللجان وصناديق الاقتراع، تمهيدًا لبدء عملية التصويت وفق الجدول الزمني المحدد.



ومن المقرر، أن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً في اليوم ذاته، تحت الإشراف الكامل للجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعملية الانتخابية.



كما تستمر اللجنة القضائية في الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب التصويت وحتى أعمال الفرز وإعلان النتائج، بما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.