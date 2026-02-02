شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت

أعلنت إدارة المعادي التعليمية أنه كتب الترم الثاني وصلت إلى المدارس إستعدادا لعودة الدراسة و بداية الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس السبت القادم .

وقالت إدارة المعادي التعليمية : العمل يسير على قدم وساق لإنهاء كافة الاستعدادات لـ بداية الفصل الدراسي الثاني 2026

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

ومن جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :