قطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

بحث رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، مع سردار أياز صادق رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ويوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ بباكستان ، كل على حدة، علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى القطري وكل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بباكستان، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ويزور رئيس مجلس الشورى القطري -وفقا لوكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين- جمهورية باكستان على رأس وفد المجلس المشارك في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية، الذي تنطلق أعماله غدا الثلاثاء.



يتمحور مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية حول موضوع "السلام والأمن والتنمية"، تأكيدا على أهمية الدور البرلماني في دعم الجهود الدولية لبناء نظام عالمي أكثر استقرارا وعدلا.



ويعد المؤتمر منصة لتوحيد الرؤى وتعزيز الحوار والوساطة لحل النزاعات، والتعاون في مجالات أمن المياه والطاقة والغذاء، ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوئام بين الأديان والثقافات.