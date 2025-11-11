الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين تتوقع من الولايات المتحدة مواصلة العمل معها في الاتجاه نفسه للحفاظ على بيئة تنافسية نزيهة في أسواق الشحن وبناء السفن على المستوى الدولي.



وردا على سؤال للتعليق على قيام الولايات المتحدة بتعليق تنفيذ إجراءات تحقيقات الفصل 301 الأمريكية التي تستهدف قطاعات النقل البحري واللوجستيات وبناء السفن في الصين، لمدة عام، قال المتحدث الصيني -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- " إن هذا من شأنه أن يعزز الثقة والاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الاقتصاد العالمي".



وأضافت الوزارة الصينية أن هذه خطوات مهمة اتخذها الجانبان للوصول إلى حل وسط، والعمل سويا لتنفيذ توافقات المحادثات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في كوالالمبور.



وأعرب المتحدث الصيني عن استعداد الصين للتواصل والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الصلة، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة.