وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
قبل غلق باب الاقتراع.. انتشار أمنى كبير فى محيط اللجان الانتخابية
الشيخ محمد أبو بكر عن وفاة إسماعيل الليثي: لعل موت ولده قبله رفعة لدرجته
هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟.. عالم أزهري يكشف الحقيقة
وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة
الوطنية للانتخابات: أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا.. فيديو
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025
الصناعه: تمويل المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية بين 25% و49% من رأس المال
انتخابات مجلس النواب 2025 .. السيدات تتصدرن المشهد أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي
العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

انتهت رحلة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي داخل مستشفى ملوى بعد إصابته في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوى محافظة المنيا خلال عودته من أسيوط بعد إحياء أحد الأفراح. 

تفاصيل حادث ووفاة إسماعيل الليثي كشفها التقرير الطبي والذى كشف إصابته بنزيف وكسر في الجمجمة وتهتك في الرئة نتيجة الحادث. 

على مدار 3 أيام لم تتوقف الدعوات لـ إسماعيل الليثي والمصابين معه في الحادث بالشفاء ولكن القدر كتب النهاية داخل المستشفى. 

حادث إسماعيل الليثي 

توجه المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من القاهرة بصحبة فرقته متوجها لـ محافظة أسيوط لأحياء أحد الافراح وبعد انتهاء الفقرة المتفق عليها غادر أسماعيل الليثي الفرح مسرعا في سيارته وبصحبته فرقته الموسيقية وخلال سيرهم على الطريق الصحراوي اصطدمت سيارته باخري واسفر الحادث عن وفاة 3 اشخاص 

سبب وفاة إسماعيل الليثي 

وعن سبب وفاة إسماعيل الليثي كشف التقرير الطبي عن 

إصابة الليثي بغيبوبة ونزيف من الأنف والفم وكسور في الأضلاع وتهتك بالرئة اليمنى ونزيف داخلي وكسر في الجمجمة من الجهة اليمنى وكدمات في الرأس والصدر

وتابع التقرير الطبي الخاص بإسماعيل الليثي عن تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء والدم من التجويف الصدري نتائج كما ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2 ما يشير إلى تأثر عضلة القلب 

وتم وضع إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد وصوله للمستشفى

أسماء المصابين في حادث إسماعيل الليثي 

 

كشفت التحقيقات والتحريات في حادث إسماعيل الليثي عن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي والذى اسفر عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

وهم سري. ج. س 31 سنة، عامل بفرقه موسيقية مقيم بالجيزة  غيبوبة وجرح بالراس 5سم، وشريف. س. م 48 سنة، عامل بفرقة موسيقية  بالجيزة  اشتباه كسر بالضلوع ، إسماعيل. ر. ا وشهرته الليثي  38 سنة مطرب مقيم بالجيزة غيبوبة ونزيف من الأنف والفم، وحسام. م. ع 35 سنة، سائق مقيم بالجيزة،  اشتباه كسر بالقدمين وجرح بفروة الراس 3سم، وياسمين. ع. م 50 سنة بدون أبنوب اسيوط  غيبوبه تامه  واشتباه كسر بالساق اليسري والذراع الايسر ، وعمر. ا. م 13سنة طالب  أبنوب أسيوط  كسور بالقدمين غيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقه موسيقية  شبرا الخيمة اشتباه كسر بالقدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وأشرف محمد بغدادي  50 سنة، بدون عمل، أسيوط،  جثة هامدة، وناجح. ع. ا 46سنة بدون عمل  أسيوط،  جثة هامدة 

وعلاء. ع. م 38 سنة، موظف بمطار أسيوط، أبنوب أسيوط،  جثة هامدة وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عودة إسماعيل الليثي لزوجته شيماء سعيد 

 

قبل الحادث المؤلم أعلن اسماعيل الليثي عودته لطليقته شيماء سعيد خلال حفل عيد ميلادها واهدي الليثي زوجته هاتف محمول ومجوهرات وظهر الزوجين يوم 3 نوفمبر في بث مباشر خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجته شيماء سعيد وقام بالغناء لها وأكد أنه يحب زوجته بعد الإعلان عن انفصالهما بشكل رسمي .

