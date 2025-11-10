مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات الصاغة مقارنة بالتعاملات الصباحية، إذ سجل عيار 21 زيادة قدرها 100 جنيه، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم

جاء ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتوازي مع الصعود العالمي للمعدن النفيس، حيث ارتفعت الأوقية في العقود الفورية بنسبة 2.1% لتسجل 4087.97 دولارًا للأونصة وفق آخر تحديثات وكالة رويترز، ما انعكس مباشرة على سوق الصاغة التي شهدت تحركات صعودية متسارعة منذ ساعات الصباح.

سعر الذهب عيار 24 يقترب من 6300 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 6210 جنيهات للبيع و6190 جنيهًا للشراء، ليواصل الارتفاع الذي بدأه صباحًا، بينما تختلف قيمة المصنعية المضافة حسب كل تاجر لتتراوح بين 100 و250 جنيهًا على الجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

ارتفع سعر الذهب عيار 22 ليسجل نحو 5695 جنيهًا للبيع و5675 جنيهًا للشراء في تعاملات منتصف اليوم، ويُعد هذا العيار من الأنواع الأكثر تداولًا بعد عيار 21 بسبب نقائه العالي وقيمته الاستثمارية.

سعر الذهب عيار 21

قفز سعر الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق إلى 5435 جنيهًا للبيع و5415 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 100 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية، ويُضاف على هذه القيمة مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا حسب المنطقة والتاجر.

أسعار الذهب عيار 18 وعيارات أخرى اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، بزيادة واضحة تعكس تأثر السوق بارتفاع الأوقية العالمية، بينما سجل عيار 14 نحو 3625 جنيهًا للبيع و3610 جنيهات للشراء، وبلغ عيار 12 نحو 3105 جنيهات للبيع و3095 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب يقفز 800 جنيه دفعة واحدة

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 إلى 43480 جنيهًا للبيع و43320 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 800 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 دون أي مصنعية أو دمغة، ويُعد من الأدوات الأكثر طلبًا بين المستثمرين والراغبين في الادخار الآمن.

سعر الأونصة بالأسواق المحلية والعالمية

سجلت الأونصة الذهبية في السوق 193195 جنيهًا للبيع و192485 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة بالدولار 4087.97 دولارًا، لتواصل منحنى الصعود مع توقعات بزيادة إضافية في حال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أو تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.

توقعات خبراء سوق الذهب للأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تستمر حالة الارتفاع النسبي خلال الأيام المقبلة مدعومة بتقلبات السوق العالمية والاغلاق الحكومي الأمريكي، فيما يرجّح آخرون أن تشهد الأسعار استقرارًا مؤقتًا قبل موجة صعود جديدة.