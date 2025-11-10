أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6210 جنيهًا للبيع و6190 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5695 جنيهًا للبيع و5675 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في مصر، وهو عيار 21، فقد سجل 5435 جنيهًا للبيع و5415 جنيهًا للشراء.

كما وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3625 جنيهًا للبيع و3610 جنيهًا للشراء، وعيار 12 بلغ 3105 جنيهًا للبيع و3095 جنيهًا للشراء.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 193195 جنيهًا للبيع و192485 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43480 جنيهًا للبيع و43320 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة سعرًا قدره 4087.97 دولار، وهو ما يعكس حركة الأسعار في الأسواق الدولية.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6210 جنيه 6190 جنيه عيار 22 5695 جنيه 5675 جنيه عيار 21 5435 جنيه 5415 جنيه عيار 18 4660 جنيه 4640 جنيه عيار 14 3625 جنيه 3610 جنيه عيار 12 3105 جنيه 3095 جنيه الاونصة 193195 جنيه 192485 جنيه الجنيه الذهب 43480 جنيه 43320 جنيه الأونصة بالدولار 4087.97 دولار

بهذا تكون أسعار الذهب قد استقرت اليوم في السوق المحلي، مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية.