‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6210 جنيهًا للبيع و6190 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5695 جنيهًا للبيع و5675 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في مصر، وهو عيار 21، فقد سجل 5435 جنيهًا للبيع و5415 جنيهًا للشراء.

كما وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3625 جنيهًا للبيع و3610 جنيهًا للشراء، وعيار 12 بلغ 3105 جنيهًا للبيع و3095 جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 193195 جنيهًا للبيع و192485 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43480 جنيهًا للبيع و43320 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة سعرًا قدره 4087.97 دولار، وهو ما يعكس حركة الأسعار في الأسواق الدولية.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246210 جنيه6190 جنيه 
عيار 225695 جنيه5675 جنيه 
عيار 215435 جنيه5415 جنيه 
عيار 184660 جنيه4640 جنيه 
عيار 143625 جنيه3610 جنيه 
عيار 123105 جنيه3095 جنيه 
الاونصة193195 جنيه192485 جنيه 
الجنيه الذهب43480 جنيه43320 جنيه 
الأونصة بالدولار4087.97 دولار

بهذا تكون أسعار الذهب قد استقرت اليوم في السوق المحلي، مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية.

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

اعتداءات المستونين الاسرائيليين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة وتحذير أممي من تفاقم العنف

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخر.. وتحطيم قبورا قرب المسجد الأقصى

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد