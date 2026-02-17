متحدث الخارجية الإيرانية: أبلغنا الجانب الأمريكي بوجهات نظرنا بشأن القضية النووية وإلغاء العقوبات

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الجانب الأمريكي أجرى صباح اليوم الثلاثاء محادثات مع وزير خارجية سلطنة عمان والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهات نظر إيران بشأن القضية النووية وإلغاء العقوبات.

وأضاف بقائي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن: "الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بدأت بطريقة ما أمس الإثنين بجولة من المحادثات التمهيدية بين إيران وسلطنة عمان، وتم شرح وجهات نظر إيران.

وأضاف أنه اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف، كان كل من الوفدين الإيراني والأمريكي حاضرين في موقع المفاوضات، وقد بدأ تبادل الرسائل من الجانب العماني.

وأوضح أن حوار الجانبين الإيراني والأمريكي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يميز هذه الجولة من المفاوضات عن الجولة السابقة.

وتابع قائلاً: إن الوفد الإيراني حاضر وموجود في جنيف وبكامل استعداده في كل من المجالين التقني النووي والاقتصادي (إلغاء العقوبات)، وهو ما يدل على جدية إيران في إجراء حوار هادف إلى تحقيق نتائج ملموسة.

يُذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انطلقت 6 فبراير الجاري في مسقط، حيث تنقل الوفود الإيرانية والأمريكية مجموعة من الآراء والملاحظات والمقاربات لبعضها البعض عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كوسيط. وقد وصف الطرفان المحادثات حتى الآن بأنها "جيدة"، وأعربا عن رغبتهما في استمرار هذه العملیة.