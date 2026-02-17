اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ملك ريان

اختُتمت، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الجولة الثانية من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية في جنيف – سويسرا، في خطوة جديدة ضمن المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الخلافات العميقة بين الطرفين حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة الاتفاق النووي الذي تعثّر منذ سنوات.


 

انعقدت المحادثات هذه المرة في مقر سفارة سلطنة عُمان في جنيف، بعد أن كانت الجولة الأولى قد عُقدت في مسقط عاصمة عُمان، بوساطة عمانية يُشرف عليها وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، وذلك في إطار جهود دبلوماسية تستهدف خلق قناة للحوار بين طهران وواشنطن رغم غياب العلاقات المباشرة بينهما.


 

قاد الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، برفقة فريق من الدبلوماسيين والخبراء التقنيين، في حين تمثّل الجانب الأميركي في المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، إلى جانب ممثلين آخرين عن الإدارة الأميركية.


 

استمرت المفاوضات لشهور بعد توقف طويل منذ الجولة الماضية التي جاءت عقب تصاعد التوترات بين البلدين، وقد ركّزت هذه الجولة الثانية على البرنامج النووي الإيراني وسبل بنائه لرؤية عملية تسمح بحلحلة القضايا العالقة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأميركية التي تمّ فرضها مجدداً بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.


 

وقالت مصادر إيرانية إن من بين مطالب الوفد الإيراني في هذه الجولة الرفع الكامل للعقوبات الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي، إلى جانب بحث آليات بناء الثقة حول النشاطات النووية السلمية لطهران، في حين أكّد الجانب الإيراني استعداد بلاده لمناقشة الجوانب الفنية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ضمن مستويات لا تُثير قلقاً دولياً، وهو ما يراه خبراء نقطة حساسة في أي تفاوض.


 

ووفق ما نقلته وسائل الإعلام، فقد صرّح عباس عراقجي بعد اختتام الجولة بأن الجانبين توصّلا إلى “تفاهمات بشأن المبادئ الرئيسية” وأن هناك تقدمًا إيجابيًا مقارنة بالجولة الماضية، مشيراً إلى أن الطرفين سيعملان على إعداد نسختين من وثيقة اتفاق محتملة وتبادلهما، لكن لا يزال هناك مسائل تحتاج إلى مزيد من العمل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.


 

وشهدت المفاوضات جوًا من الحذر والتهدئة الرسمية، حيث طُرح موضوع البرنامج النووي في سياق فني وسياسي واسع ومعقّد، لكنه لم يسفر حتى الآن عن اتفاق واضح أو إعلان عن موعد جديد لمفاوضات لاحقة. وفي الوقت نفسه، تأتي هذه المحادثات في ظل توترات إقليمية متصاعدة، تتضمن حركة عسكرية إيرانية في مضيق هرمز والغموض المستمر في العلاقة بين طهران وواشنطن، ما يُضيف حساسيات إضافية لملف المفاوضات النووية.


 

باختصار، رغم انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بإشارات إيجابية نسبياً، فإن الطريق لا يزال طويلًا للوصول إلى اتفاق شامل يُيسر عودة إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل باتفاق نووي مُجدّد أو حل يُرضي جميع الأطراف المعنية، وسط تحديات سياسية وتقنية معقدة لا تزال قائمة

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

