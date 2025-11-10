هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في مصر تراجعًا جديدًا في سوق الصاغة ، بعد حالة من الارتفاع المؤقت التي سجلها المعدن الأصفر، ليستقر عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر عند مستوى 5340 جنيهًا للجرام، مقارنة بقمته السابقة التي تجاوزت 5900 جنيه الشهر الماضي.

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

وأكدت شعبة الذهب أن سعر الذهب اليوم شهد انخفاضًا ملحوظًا، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسعار نتيجة تقلبات الأونصة عالميًا، وتأثر الأسواق بتحركات الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6105 جنيه بيع، و6045 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22: 5595 جنيه بيع، و5540 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21: 5340 جنيه بيع، و5290 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18: 4575 جنيه بيع، و4535 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 14: 3560 جنيه بيع، و3525 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12: 3050 جنيه بيع، و3025 جنيه شراء

سعر الأونصة الذهبية: 189820 جنيه بيع، و188045 جنيه شراء

سعر الجنيه الذهب: 42720 جنيه بيع، و42320 جنيه شراء

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 مستوى 42600 جنيه في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وتُحسب قيمته وفقًا لسعر الجرام دون إضافة مصنعية أو ضرائب أو دمغة.

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

وتُعد السبائك الذهبية من أكثر الأدوات التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق، باعتبارها وسيلة استثمارية آمنة ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات.

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر كما يلي:

سبيكة وزن 2.5 جرام: 15213 جنيهًا

سبيكة وزن 5 جرامات: 30425 جنيهًا

سبيكة الأونصة (31.1 جرام): 189243 جنيهًا

حركة سعر الذهب اليوم في مصر

جاء تراجع سعر الذهب اليوم في مصر نتيجة هبوط أسعار الأوقية عالميًا، بعد توقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية مجددًا، ما انعكس على أسعار المعدن في الأسواق المحلية.

ورغم الانخفاض، لا يزال الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية مرتفعًا، خصوصًا بين فئات المستثمرين الذين يعتبرون الذهب ملاذًا آمنًا لحماية أموالهم من التضخم وعدم استقرار العملات.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تشهد الأسعار المحلية مزيدًا من التراجع الطفيف في حال استمرار انخفاض الأوقية عالميًا، مع بقاء حالة الترقب لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على تحركات الدولار.

ويرجح آخرون أن أي ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية سينعكس مباشرة على السوق ، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن النفيس كأداة تحوط رئيسية.