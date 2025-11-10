قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في مصر تراجعًا جديدًا في سوق الصاغة ، بعد حالة من الارتفاع المؤقت التي سجلها المعدن الأصفر، ليستقر عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر عند مستوى 5340 جنيهًا للجرام، مقارنة بقمته السابقة التي تجاوزت 5900 جنيه الشهر الماضي.

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

وأكدت شعبة الذهب أن سعر الذهب اليوم شهد انخفاضًا ملحوظًا، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسعار نتيجة تقلبات الأونصة عالميًا، وتأثر الأسواق بتحركات الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6105 جنيه بيع، و6045 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22: 5595 جنيه بيع، و5540 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21: 5340 جنيه بيع، و5290 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18: 4575 جنيه بيع، و4535 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 14: 3560 جنيه بيع، و3525 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12: 3050 جنيه بيع، و3025 جنيه شراء

سعر الأونصة الذهبية: 189820 جنيه بيع، و188045 جنيه شراء

سعر الجنيه الذهب: 42720 جنيه بيع، و42320 جنيه شراء

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 مستوى 42600 جنيه في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وتُحسب قيمته وفقًا لسعر الجرام دون إضافة مصنعية أو ضرائب أو دمغة.

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

وتُعد السبائك الذهبية من أكثر الأدوات التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق، باعتبارها وسيلة استثمارية آمنة ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات.

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر كما يلي:

سبيكة وزن 2.5 جرام: 15213 جنيهًا

سبيكة وزن 5 جرامات: 30425 جنيهًا

سبيكة الأونصة (31.1 جرام): 189243 جنيهًا

حركة سعر الذهب اليوم في مصر

جاء تراجع سعر الذهب اليوم في مصر نتيجة هبوط أسعار الأوقية عالميًا، بعد توقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية مجددًا، ما انعكس على أسعار المعدن في الأسواق المحلية.

ورغم الانخفاض، لا يزال الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية مرتفعًا، خصوصًا بين فئات المستثمرين الذين يعتبرون الذهب ملاذًا آمنًا لحماية أموالهم من التضخم وعدم استقرار العملات.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تشهد الأسعار المحلية مزيدًا من التراجع الطفيف في حال استمرار انخفاض الأوقية عالميًا، مع بقاء حالة الترقب لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على تحركات الدولار.

ويرجح آخرون أن أي ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية سينعكس مباشرة على السوق ، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن النفيس كأداة تحوط رئيسية.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب سعر الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر سعر الذهب اليوم في مصر تراجع جديد في سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

قصر السينما

في بيتنا رجل.. قصر السينما يقدم برنامجا مجانيا متنوعا في نوفمبر

فيلم الست

العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

مسلسل لينك

"لينك" يزيح "كارثة طبيعية" من الصدارة

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد