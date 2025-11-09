قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
ديني

هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

أحمد سعيد

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز كتابة الأم ذهبها كله لابنتها في وصيتها، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نية التصرف وتوقيته، فهناك فرق بين الوصية التي تُنفّذ بعد الوفاة، والهبة التي تُعطى حال الحياة.

الأزهر للفتوى: الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الوفاة

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الوفاة، ويُشترط فيها ألا تتجاوز ثلث التركة، وألا تكون لوارث إلا بإجازة باقي الورثة، أما إن أرادت المرأة أن تهب الذهب أو المال حال حياتها، فيجوز لها ذلك ما دامت عاقلة راشدة، لكنها تُؤمر شرعًا بـالعدل بين أولادها وعدم التمييز.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن النبي ﷺ رفض أن يشهد على هبة لأحد الأبناء دون الآخرين، وقال: «لا أشهد على جور»، لأن مثل هذا التفضيل يورث العداوة والظلم بين الأبناء، مشيرة إلى أن الأصل في الشريعة أن المال بعد الوفاة يُقسّم بالعدل وفقًا لأنصبة الميراث التي حدّدها الله تعالى.

وبيّنت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه إن كانت هناك مبررات عادلة للهبة، مثل أن تكون الابنة هي التي تنفق على والدتها أو تعيش معها وتتحمل عنها المسؤولية، فإن هذا يختلف عن الهبة بدافع المحاباة أو التمييز، مؤكدة أن الشرع ينظر في النية والدافع وراء التصرف.

وأكدت عضو مركز الأزهر، أن الأصل هو العدل بين الأبناء في العطية، وأن أي تفضيل لا يكون مبررًا قد يُعد ظلمًا شرعًا، داعية إلى أن تُبنى العلاقات الأسرية على الإنصاف والمودة لا على التمييز في الأموال أو الهبات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

Sigma BF

Sigma BF تحصد جائزة الابتكار الأبرز لعام 2025.. كاميرا بلا تعقيدات وبتصميم مستقبلي

مشاركة فعالة

انطلاق مشاركة واسعة في ثلاثة أجنحة رقمية بمعرض Cairo ICT 2025

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد