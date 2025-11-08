قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
إيمان طلعت

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث النبي ﷺ الذي يذكر نزول الملائكة في صلاتي الفجر والعصر يحمل دلالات عميقة عن مكانة الإنسان المؤمن عند الله، مؤكدًا أن سؤال الله تعالى للملائكة عن عباده المصلين ليس لحاجة إلى علمٍ جديد، وإنما لإقامة الحجة ومباهاة المؤمنين أمام الملائكة.

وأوضح جبر، خلال فتوى له، أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة الذين قالوا: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"، يشهدون لصلاح ذرية آدم، لتكون شهادتهم برهانًا على حكمة الله في خلق الإنسان الصالح، فيتحول الاعتراض الأول إلى شهادة تزكية في حق بني آدم المؤمنين.

وبيّن أن هناك ملائكة نهارية وملائكة ليلية، فالملائكة النهارية تحضر صلوات النهار مثل الظهر والعصر، أما الملائكة الليلية فتحضر صلوات الليل مثل المغرب والعشاء والفجر، مشيرًا إلى أن صلاتي الفجر والعصر يجتمع فيهما الفريقان معًا، فيكون اجتماعهم دليلاً على عظمة هاتين الصلاتين.

وأضاف أن حضور الملائكة في هذه الصلوات معناه شهودهم لعبادة المؤمنين، وأن الله سبحانه يسألهم عن حال عباده المصلين مباهاةً بهم أمام خلقه، إذ يأتي المؤمن إلى صلاته مختارًا رغم عوائق الشهوات والضعف البشري.

وأكد جبر أن هذا المشهد الإلهي يعكس كرامة بني آدم عند ربهم، وأن الله سبحانه أراد بذلك إظهار رحمته وعدله وحكمته في خلق الإنسان، مصداقًا لقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، مبينًا أن في ذلك تكريمًا خاصًا للمؤمنين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشقة التكليف.

سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر الملائكة صلاة الفجر وصلاة العصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

الحركة المرورية

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر

محافظ الجيزة: الواحات البحرية تمتلك مقومات زراعية وصناعية فريدة ونسعى لتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة

محافظ الجيزة: الواحات البحرية تمتلك مقومات زراعية وصناعية فريدة ونسعى لتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

حالة روحية بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية بمهرجان قنا للفنون والتراث

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد