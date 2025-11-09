لا بد من توثيقه في الأوراق الرسمية.. مظهر شاهين: نناشد الأزهر بتغيير حكم الطلاق الشفهي

أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن الطلاق يحدث عند استحالة العشرة بين الزوجين، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك محاولة للإصلاح في بداية المشاكل بين الزوجين، ولكن اذا لم تحل تلك المشاكل فيحدث الطلاق.

وقال مظهر شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه نناشد الأزهر بتغيير حكم الطلاق الشفهي، ولا بد من إلغاء هذا النوع من الطلاق، مؤكدا أنه لا بد أن يكون الطلاق موثقا قي الأوراق الرسمية.

وتابع خطيب وإمام مسجد عمر مكرم، أن الطلاق يترتب عليه أثار قانونية وشرعية، مؤكدا أن الطلاق الشفهي يمكنه أن يحدث أزمات إذا لم يتم توثيقه بشكل رسمي.