شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار الفترة المقبلة

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، تفاصيل جديدة عن اخر تطورات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الذهب أصبح جزءاً أساسياً في المحفظة الاستثمارية لأي شخص.

الذهب ليس مجرد شبكة بل وعاء ادخاري آمن

وتابع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه أفضل وعاء ادخاري وملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال على المدى الطويل، متحدثا عن أسباب تقلبات أسعار الذهب، وقدم نصائح هامة للمواطنين حول أفضل توقيت للشراء والبيع.

الذهب هو أفضل وسيلة لحماية الأموال من التضخم وتآكل قيمتها بمرور الزمن

وتابع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن أنصح كل شخص بأن يجعل حصّالته من الذهب؛ فكلما توفر معه مبلغ من المال، يجب أن يحوله إلى ذهب، والذهب هو أفضل وسيلة لحماية الأموال من التضخم وتآكل قيمتها بمرور الزمن.

وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إلى أن الذهب هو استثمار طويل الأجل لا يخضع للمضاربة اليومية، مشددا على أن الهدف الأساسي من شراء الذهب يجب أن يكون الادخار وليس تحقيق الربح السريع.



وأشاد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، بالوعي الذي أظهره المصريون خلال السنوات الثلاث الماضية بإقبالهم على شراء الذهب، مؤكداً أن كل من اشترى الذهب في تلك الفترة استفاد استفادة كبيرة.