قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025
ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا في الدوري الإسباني
تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" بـ ٦ أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة | صور
رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري–ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار الفترة المقبلة

الذهب
الذهب
عادل نصار

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، تفاصيل جديدة عن اخر تطورات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الذهب أصبح جزءاً أساسياً في المحفظة الاستثمارية لأي شخص.

الذهب ليس مجرد شبكة بل وعاء ادخاري آمن

وتابع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه أفضل وعاء ادخاري وملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال على المدى الطويل، متحدثا عن أسباب تقلبات أسعار الذهب، وقدم نصائح هامة للمواطنين حول أفضل توقيت للشراء والبيع.

الذهب هو أفضل وسيلة لحماية الأموال من التضخم وتآكل قيمتها بمرور الزمن

وتابع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن أنصح كل شخص بأن يجعل حصّالته من الذهب؛ فكلما توفر معه مبلغ من المال، يجب أن يحوله إلى ذهب، والذهب هو أفضل وسيلة لحماية الأموال من التضخم وتآكل قيمتها بمرور الزمن.

وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إلى أن الذهب هو استثمار طويل الأجل لا يخضع للمضاربة اليومية، مشددا على أن الهدف الأساسي من شراء الذهب يجب أن يكون الادخار وليس تحقيق الربح السريع.

وأشاد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، بالوعي الذي أظهره المصريون خلال السنوات الثلاث الماضية بإقبالهم على شراء الذهب، مؤكداً أن كل من اشترى الذهب في تلك الفترة استفاد استفادة كبيرة.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

ترشيحاتنا

زيزو

روح الدعابة تسيطر على احتفالات الأهلي بالسوبر.. الشحات يمزح: "محدش بيحب زيزو"

خالد الغندور

الغندور: الزمالك أصبح متراجعا في كل الألعاب الجماعية ولابد من حلول واضحة

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد