عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة والبنك الأهلي :

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة

مباراة الزمالك وسموحة :

إيقاف سيف فاروق فؤاد جعفر، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي :

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ حسن، لاعب فريق الإسماعيلي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية.