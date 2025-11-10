أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين 10-11-2025 :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 6110 جنيها.

سعر الشراء: 6055 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 5600جنيهًا.

سعر الشراء: 5570 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 5345 جنيهًا.

سعر الشراء: 5315 جنيهًا.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 4580 جنيهًا.

سعر الشراء:4555 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع:3565 جنيهًا.

سعر الشراء: 3545 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع:3055 جنيهًا.

سعر الشراء: 3035 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-11-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 42760 جنيهًا.

سعر الشراء:42520 جنيهًا.

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع:190000جنيهًا.

سعر الشراء: 188930جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية نحو 3999.93 دولارا في البورصة العالمية.

تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تراجعًا محدودًا وسط حالة من التذبذب والتحركات العرضية، متأثرة بالاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا وتراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن، مشيرا إلى أن الاستقرار لن يستمر طويلا وسيغير الذهب اتجاهه مع ظهور بيانات جديدة تكشف توقعات الفائدة الأمريكية، وقد تشهد الأسواق تطورات عاصفة.

ملاذ آمن

ويظل المعدن الأصفر ملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات الضبابية.