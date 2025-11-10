قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين 10-11-2025 :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا   اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 6110 جنيها.

سعر الشراء: 6055  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 5600جنيهًا. 

سعر الشراء: 5570 جنيهاً. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 5345 جنيهًا. 

سعر الشراء: 5315  جنيهًا. 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 4580 جنيهًا. 

سعر الشراء:4555 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14   اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع:3565 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3545 جنيهًا. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع:3055 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3035 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-11-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع: 42760 جنيهًا. 

سعر الشراء:42520 جنيهًا.

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الإثنين 10-11-2025:

سعر البيع:190000جنيهًا.

سعر الشراء: 188930جنيهًا.

 أسعار الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية نحو 3999.93 دولارا  في البورصة العالمية.

تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تراجعًا محدودًا وسط حالة من التذبذب والتحركات العرضية، متأثرة بالاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا وتراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن، مشيرا إلى أن الاستقرار لن يستمر طويلا وسيغير الذهب اتجاهه مع ظهور بيانات جديدة تكشف توقعات الفائدة الأمريكية، وقد تشهد الأسواق تطورات عاصفة.

ملاذ آمن

ويظل المعدن الأصفر ملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات الضبابية.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب أوقية الذهب جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين

السوبر المصري| وليد صلاح الدين: حققنا البطولة عن جدارة واستحقاق

جراديشار

جراديشار: سعداء باللقب.. ونهدي الكأس للجماهير

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد