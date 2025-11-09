قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد 9-11-2025 :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع: 6110 جنيها.

سعر الشراء: 6055  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع: 5600جنيهًا. 

سعر الشراء: 5570 جنيهاً. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع: 5345 جنيهًا. 

سعر الشراء: 5315  جنيهًا. 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع: 4580 جنيهًا. 

سعر الشراء:4555 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع:3565 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3545 جنيهًا. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع:3055 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3035 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-11-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع: 42760 جنيهًا. 

سعر الشراء:42520 جنيهًا.

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة  اليوم الأحد 9-11-2025:

سعر البيع:190000جنيهًا.

سعر الشراء: 188930جنيهًا.

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية نحو 3999.93 دولارا سعر  البورصة العالمية.

الدول تعزز احتياطاتها من الذهب

وتسعى الدول لتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، خاصة الآسيوية، في الوقت التي تبرز الصين كمركز عالمي للسبائك، ويستفيد الذهب مؤقتًا من مخاوف الأسواق العالمية وتراجع شهية المخاطرة، إلا أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار حالة الغموض في السياسة النقدية الأمريكية يحدان من مكاسبه، وفي ظل استمرار التوترات التجارية وتداعيات الإغلاق الحكومي، يظل المعدن الأصفر في موقع دفاعي قوي كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات الضبابية.

