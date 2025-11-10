أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 استقرارًا في نهاية التعاملات، بعد آخر ارتفاع خلال تعاملات أمس،ليسيطر الهدوء على سعر المعدن الأصفر بعد آخر تحديث، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 5 جنيهات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 6108.57 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 5345 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 4581.43 جنيه.



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 42760 جنيها.



سعر الذهب عالميًا:

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 4001 دولارا للأوقية،

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.