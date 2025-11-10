قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
انتخابات النواب.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بإمبابة والوراق وسط تأمين مكثف
127 لجنة ومركزا انتخابيا بدأت فى استقبال الناخبين بمطروح
مونديال الناشئين.. منتخب مصر يتحدى إنجلترا لخطف بطاقة التأهل
بدء تلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد
الكيلو بـ 60 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق
أحمد موسى: نظام القوائم أنهى معارك الانتخابات القديمة وضمن تمثيلًا أوسع بالبرلمان
1350 مرشحًا يتنافسون بالنظام الفردي.. والقائمة الوطنية تتواجد في 4 قطاعات
مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات
الإمارات: لن نشارك في قوة حفظ الاستقرار بقطاع غزة
أحمد موسي: إقبال كثيف من الشباب على انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 استقرارًا في نهاية التعاملات، بعد آخر ارتفاع خلال تعاملات أمس،ليسيطر الهدوء على سعر المعدن الأصفر بعد آخر تحديث، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 5 جنيهات.

 وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 6108.57 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 5345 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 4581.43 جنيه.


سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 42760 جنيها.


سعر الذهب عالميًا:
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نحو 4001 دولارا للأوقية،

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

فتنة وتشويه.. ممثل المهندسين في يوتن يرد على مزاعم ضياع حصة النقابة

الزراعة

30 سيارة خدمات وسلع بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق قوافل التنمية من المنيا

انتخابات النواب

غرفة عمليات الصحفيين تتابع الزملاء خلال تغطية انتخابات النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

