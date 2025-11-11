القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن المشهد الانتخابي في إنتخابات مجلس النواب هذا العام يتميز بالهدوء، حيث لم يتم رصد أي مشاحنات أو اشتباكات بين أنصار المرشحين، كما لم تسجل حالات تمزيق لافتات أو أعمال عنف.

وقال سعيد عبد الحافظ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن دور المنظمات الحقوقية يتمثل في متابعة سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الهدف من تلك المتابعة هو التأكد من أن إرادة المواطن حرة تمامًا عند توجهه إلى صناديق الاقتراع.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن القانون والهيئة الوطنية للانتخابات يمنحان تلك المنظمات حق المتابعة الكاملة، من خلال تصاريح رسمية تتضمن كل التفاصيل اللازمة للعمل الرقابي.

وأشار إلى أن عمليات المتابعة تبدأ منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية