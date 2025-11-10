حماة الوطن يؤكد عدم وجود أي تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب

واصلت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب في الـ14 محافظة ضمن المرحلة الأولى.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب - أمين أمانة الإعلام المركزية، المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة التطوير الحزبي، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وأشادت الغرفة في بيانها، بحرص المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لاسيما مع اصطفاف عدد كبير من الناخبين أمام اللجان منذ بداية التصويت، وحتى نهاية اليوم الأول.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن، عدم وجود أي تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان الالتزام بالمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ذات السياق، أشادت الغرفة المركزية، بالجهود المشتركة من كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات، رجال القضاء، وزارة الداخلية، الوحدات المحلية، والمشرفين على اللجان، لدورهم في خروج الاستحقاق الانتخابي بما يليق بالدولة المصرية وتاريخها السياسي.

وتواصل غرفة العمليات أعمالها صباح غد الثلاثاء، لاستكمال مهامها في متابعة سير التصويت في جميع اللجان على مستوى 14 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.