إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
عبد الفتاح تركي

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 .. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، والذي ينتظره ملايين الأسر المستفيدة من البرنامج في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يمثل هذا الدعم النقدي أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 15 نوفمبر 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر، لتتيح للمستفيدين مرونة كاملة في الحصول على مستحقاتهم دون تزاحم أو تأخير.

شرط هام لـ حصول الأسر على دعم تكافل وكرامة ..تعرف عليه

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل إجراءات الصرف، وضمان وصول الدعم النقدي في مواعيده المحددة بانتظام، ضمن خطتها لمتابعة شبكات الأمان الاجتماعي وتطويرها باستمرار.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

وأوضحت وزارة التضامن أن صرف معاشات تكافل وكرامة سيتم من خلال عدة قنوات رسمية، تيسيرًا على المستفيدين في جميع المحافظات. وتشمل هذه القنوات الآتية:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

كما دعت الوزارة المستفيدين إلى عدم التزاحم أمام منافذ الصرف والالتزام بالتعليمات التنظيمية التي وضعتها فرق المتابعة الميدانية، لضمان سهولة وسرعة الخدمة.

وأكدت أن جميع ماكينات الصرف الآلي مهيأة لصرف الدعم النقدي على مدار الساعة، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني التابعة لبنك ناصر والبريد المصري ستكون جاهزة للتدخل الفوري في حال حدوث أي عطل أو تأخير.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

خصصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله لكل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة معرفة قيمة المعاش ومكان الصرف وتاريخ الاستحقاق بكل سهولة.

تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط الرسمي.

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم الرباعي للمستفيد بدقة.

تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه (نوفمبر 2025).

كتابة رقم الهاتف المسجل ضمن بيانات المستفيد.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر جميع البيانات المطلوبة على الفور، بما في ذلك قيمة الدعم ومكان الصرف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية، بما يقلل الحاجة إلى التكدس في مكاتب الصرف ويساعد على وصول المعلومة للمواطن بسرعة ودقة.

معاش تكافل وكرامة

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025

جددت وزارة التضامن الاجتماعي التأكيد على الشروط الواجب توافرها لاستمرار صرف الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط. وتتمثل هذه الشروط في الآتية:

حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا لضمان الاهتمام بصحة الأسرة.

انتظام الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية.

حصول الأطفال على جميع التطعيمات الأساسية المقررة من وزارة الصحة.

تقديم تقرير طبي موثق للحالات التي تعاني من إعاقة يثبت مدى استحقاقها للدعم.

ألا يمتلك المستفيد أي أصول أو عقارات أو سيارات حديثة مسجلة باسمه.

وأوضحت الوزارة أن استمرار الصرف مرهون بالتزام الأسرة بهذه الضوابط، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية تقوم بإجراء زيارات دورية ميدانية للتحقق من توافر الشروط ومراجعة قاعدة البيانات بشكل مستمر.

تكافل وكرامة

دور برنامج تكافل وكرامة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

يُعد برنامج تكافل وكرامة من أنجح برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، إذ يستفيد منه ملايين المواطنين في الريف والحضر.

ويركز البرنامج على تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير دعم نقدي شهري، مع تحفيزهم على الالتزام بالتعليم والرعاية الصحية. ويشمل البرنامج فئتين رئيسيتين:

برنامج تكافل: موجه للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

برنامج كرامة: مخصص لكبار السن وذوي الإعاقة الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.

وتعمل وزارة التضامن على تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان الشفافية والدقة، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

آلية تطوير الصرف وتحديث البيانات إلكترونيًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق عن خطة لتطوير آلية صرف الدعم النقدي لتصبح أكثر رقمية وأمانًا، إذ يجري العمل على ربط قاعدة بيانات المستفيدين مع منظومة الهوية الرقمية المصرية.

وسيتمكن المواطنون قريبًا من تحديث بياناتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة، ضمن خطة الدولة للتحول إلى منظومة رقمية شاملة بحلول عام 2030.

كما تعمل الوزارة على إدخال خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لتنبيه المستفيدين بمواعيد الصرف أو أي تغييرات في البيانات الخاصة بهم.

قرار حكومي رسمي.. موعد زيادة معاش تكافل وكرامة 25%

لا رسوم على صرف المعاش

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي رسالة طمأنة إلى المستفيدين، مؤكدة أن صرف معاش تكافل وكرامة يتم دون أي رسوم إضافية في جميع المنافذ المعتمدة، سواء عبر بنك ناصر أو مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي.

كما ناشدت المواطنين عدم التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على تسهيل صرف المعاش أو تعديل البيانات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع الخدمات مجانية وتخضع للرقابة الرسمية.

تأثير برنامج تكافل وكرامة على المجتمع المصري

أحدث برنامج تكافل وكرامة تحولًا ملموسًا في تحسين معيشة الأسر الفقيرة، إذ ساهم في خفض معدلات الفقر في القرى والمناطق النائية، ورفع مستوى التعليم والرعاية الصحية بين الأطفال.

وأشارت تقارير وزارة التضامن إلى أن نسب الانتظام الدراسي بين أبناء الأسر المستفيدة ارتفعت بنحو 15% خلال السنوات الأخيرة، كما تحسّنت مؤشرات التطعيم والرعاية الصحية بنسبة تجاوزت 20% في بعض المناطق الريفية.

هذه الأرقام تؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه البرنامج في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مفهوم الاستثمار في الإنسان المصري كأحد أهداف رؤية مصر 2030.

